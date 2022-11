Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Prime Video ha annunciato oggi che l'ultima stagione di Carnival Row sarà rilasciata il 17 febbraio 2023, e ne ha condiviso un primo sguardo.

La seconda stagione della serie TV è entrata in produzione nel 2019, ma è stata interrotta a causa della pandemia. Il produttore esecutivo Marc Guggenheim si è allontanato dal progetto, e successivamente ci sono stati una ulteriore serie di cambiamenti.

Molto probabilmente la trama del nuovo capitolo - composto da 10 episodi - ruoterà attorno al gruppo di devoti a un’oscura divinità, responsabili dell’attentato al Cancelliere, oltre che alla vita delle creature prigioniere nel Row. Sicuramente Vignette (Cara Delevigne) e Philo (Orlando Bloom) non rimarranno impassibili a quel tipo di trattamento, e faranno il possibile per trovare una soluzione e liberare la loro gente.

Lo stesso Rycroft vivrà una situazione personalmente complicata, non essendo accettato né dai critch, né dagli umani. Ricordiamo, inoltre, che al momento al potere si trova il figlio di Breakspear, Jonah, con a capo dell’opposizione Sophie Longerbane. I due, dopo aver avuto una relazione, scoprono con certezza di essere fratelli.

Sebbene le sue idee politiche sembrino seguire quelle del padre, non è troppo chiara la linea di Jonah. In tutto questo trambusto, Imogen e Agreus alla fine della prima stagione hanno lasciato forzatamente Burgue, dopo che Ezra ha scoperto la loro relazione. Che riescano effettivamente ad allontanarsi abbastanza da non essere riportati in città?

Fonte: Comic Book