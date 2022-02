Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

Il drama finanziario Billions di Showtime è stato rinnovato per una settima stagione.

Interpretato da Paul Giamatti e Damian Lewis, lo show è ambientato a New York, nel mondo dell'alta finanza. La serie TV creata da Brian Koppelman e David Levien - che risultano anche come produttori esecutivi e co-showrunner insieme a Beth Schacter - è uno dei prodotti più longevi nella storia di Showtime.

Mike Prince (Corey Stoll), che ha acquistato la società d'investimento di Axe (Damian Lewis), è ormai diventato la nuova nemesi di Chuck (Giamatti). Non si è fatto problemi, infatti, a tradirlo scatenando una guerra che non ha nulla da invidiare a quella che aveva messo l'uno contro l'altro Axe e Chuck nelle passate stagioni. Ormai Chuck ha un solo obiettivo: rovinare gli affari di Prince, soprattutto quando quest'ultimo ha in mente di portare i Giochi Olimpici a New York per lucrarci sopra.

Le risorse di Prince, però, sono molte. Infatti ha alla sua parte l'ex braccio destro di Axe, Wags (David Costabile), e può contare su una squadra di fedelissimi composta da Wendy (Maggie Siff), Taylor (Asia Kate Dillon), Ben Kim (Daniel Isaac), Mafee (Dan Soder) e "Dollar" Bill (Kelly AuCoin) che lavorano notte e giorno per portare le competizioni sportive più importanti del mondo nella Grande Male.

La sesta stagione di Billions arriverà in Italia il 9 marzo su Sky Atlantic e su NOW.

Fonte: Collider