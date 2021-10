Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Un pesante addio nel cast per la sesta stagione della serie TV The Billions, che non vedrà presente uno dei protagonisti dello show ambientato a New York nel mondo dell'alta finanzia.

Recentemente, la quinta stagione di The Billions ha chiuso il suo capitolo con un importante colpo di scena. Nell'episodio No Direction Home, è stata l'ultima scena di Damian Lewis (Homeland) che interpreta Bobby Axelrod. Il personaggio è scappato in Svizzera per sottrarsi alla mannaia legale del Procuratore Generale dello Stato di New York Chuck Rhoades (Paul Giamatti). Lui stesso è stato ad ammettere al rivale e miliardario Mike Prince (Corey Stoll), che ora possiede tutte le sue società.

Lewis ha sottolineato che le cinque stagioni dello show sono state il periodo più lungo trascorso interpretando lo stesso personaggio e di essere convinto che a livello creativo si fossero esplorati tutti i lati della rivalità tra Axe e Chuck. L’attore londinese inoltre, ha sottolineato che la morte della moglie Helen McCory, non ha avuto delle conseguenze sulla sua scelta e di essere sempre stato legato alla serie TV. Il protagonista ha però anche ammesso che, nonostante abbia intenzione di trascorrere il suo tempo nel Regno Unito con i figli, non esclude di tornare in futuro sul set:

"C’è un’opportunità forse per permettermi di tornare. Ma per ora, Axe è scomparso".

Il co-ideatore e showrunner della serie TV Brian Koppelman, ha voluto così commentare su Twitter, l’uscita di scena di Lewis:

"Che gioia incredibile è stata trascorrere cinque anni lavorando così a stretto contratto con l'immenso Damian Lewis. David Levien e io ti siamo oltremodo grati, Damian, per il lavoro, ovviamente, e la compagnia, e per tutto quello che hai sacrificato per venire a fare questo con noi".

Le prime cinque stagioni di The Billions sono disponibili su NOW. Il 23 gennaio uscirà la sesta stagione negli USA.

Di seguito il trailer rilasciato.

Fonte: Comic Book