A.P. Bio 4: il Trailer svela la Data di Uscita della nuova Stagione

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il servizio di streaming Peacock ha fissato la data dell’anteprima per la quarta stagione di A.P. Bio, per la quale ha anche rilasciato un allettante trailer:

È stato annunciato che la comedy, precedentemente trasmessa sulla NBC, rilascerà tutti gli otto episodi il 2 settembre. E il trailer mostra un allarme tornado, un bacio tra Jack e [Spoiler], una inaspettata conseguenza delle uniformi scolastiche, e l’arrivo di Bruce Campbell (Ash Vs. Evil Dead, Burn Notice) nei panni di Mr. Mr. Griffin.

Creata dallo scrittore Mike O’Brien, che è anche produttore esecutivo insieme a Lorne Michaels, Andrew Singer, Seth Meyers e Mike Shoemaker, A.P. Bio narra le vicende di Jack Griffin (Glenn Howerton), studioso di filosofia presso Harvard caduto in disgrazia, che dopo aver perso il lavoro dei suoi sogni è stato costretto a tornare a Toledo, Ohio, e a lavorare come insegnante di biologia in un liceo. Riluttante ad insegnare davvero la materia, e realizzando di avere una classe piena di studenti modello a disposizione, Jack decide di usare la loro intelligenza a proprio vantaggio. Nel frattempo, il preside Durbin (Patton Oswalt) ha difficoltà nel tenere sotto controllo le energie di Jake Griffin.

Il cast di A.P. Bio include anche Mary Sohn (Mary Wagner, insegnante di arte), Lyric Lewis (Stef Duncan, insegnante di storia), Jean Villepique (Michelle Jones, insegnante di economia domestica), e Paula Pell (Helen Henry Demarcus, segretaria di Durbin).

Fonte: TVLine