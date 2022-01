Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Voce narrante in Gossip Girl, di Lucy Stillman nel videogame Assassin's Creed e di Anna nella saga di Frozen, attrice di innumerevoli progetti tra cui The Good Place, Veronica Mars, Burlesque e Hit and Run diretto dal marito - Dax Shepard - in collaborazione con David Palmer; vegetariana e attiva nel sociale ha condotto insieme a Monica Padman il podcast We Are Supported By in cui parlando alle donne e con le donne affrontano tematiche utili per le future generazioni. Tutto questo e molto altro è Kristen Bell, la statunitense classe 1980 che sta per debuttare con un nuovo show su Netflix, dal titolo La Donna nella Casa di fronte alla Ragazza dalla Finestra (il cui titolo originale è The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window).

Il primo capitolo della serie TV è stato prodotto dalla stessa Bell unitamente a Will Ferrel, Jessica Elbaum e Brittney Segal per Gloria Sanchez Productions e sarà distribuito da Netflix.

Lo spettacolo è una dark comedy, una parodia di film thriller come La Ragazza sul Treno e La Donna nella Finestra. Protagonista è Kristen Bell nel ruolo di Anna, una donna sottoposta a trattamento psicologico per via di traumi passati e che, nel tentativo di superarli, si consola con abbondanti bicchieri di vino e flaconi di pillole. Infine una notte, crede di vedere uno dei suoi vicini commettere un crimine.

In un’intervista Bell, in merito a sceneggiatura e a impostazione attoriale, ha dichiarato:

“Non avevo mai letto niente di simile prima di ora. Era tutto fuori dagli schemi e talmente assurdo che non potevo non accettare la parte di Anna. Mentre giravo, mi chiedevo spesso se dovessi scherzare mentre recitavo le battute o se dovessi essere seria. Mi è stato suggerito di fare tutto nella maniera più sincera possibile ma di ridere contemporaneamente tra me e me. Il risultato? Mi sono divertita a cimentarmi nella miglior cattiva recitazione della mia carriera”.

Le fotografie ufficiali che seguono sono state concesse in anteprima da Netflix.

La trama

Netflix racconta:

"Per Anna il cuore spezzato (Bell), ogni giorno è lo stesso. Si siede con il suo vino, fissando fuori dalla finestra, guardando la vita passare senza di lei. Ma quando un bel vicino (Tom Riley) e la sua adorabile figlia (Samsara Yett) si muovono dall'altra parte della strada, Anna inizia a vedere una luce alla fine del tunnel. Questo finché non ha assistito a un omicidio raccapricciante... o l'ha fatto? Mescolando vino, pillole, ricette al forno e una fervida immaginazione, Anna diventa ossessionata da un vicino di casa attraente e assiste a un omicidio. O forse no?".

Il trailer ufficiale ha rivelato che lo show prenderà spunto dal contenuto e dagli escamotage dei thriller psicologici come, per esempio, la presenza di individui misteriosi, l'ossessione dei media, e, naturalmente, la protagonista che si improvvisa detective per indagare sul presunto crimine in solitaria. Lo spazio per la commedia è assicurato.

Il cast

Il cast completo della prima stagione de La Donna nella Casa di fronte alla Ragazza dalla Finestra è formato da:

Kristen Bell nel ruolo di Anna;

nel ruolo di Anna; Michael Ealy nel ruolo di Douglas;

nel ruolo di Douglas; Appy Prett nel ruolo di Elizabeth;

nel ruolo di Elizabeth; Nicole Pulliam nel ruolo di Claire;

nel ruolo di Claire; Tom Riley nel ruolo di Neil;

nel ruolo di Neil; Mary Holland nel ruolo di Sloane;

nel ruolo di Sloane; Shelley Hennig nel ruolo di Lisa;

nel ruolo di Lisa; Cameron Britton nel ruolo di Buell;

nel ruolo di Buell; Samsara Yett nel ruolo di Emma;

nel ruolo di Emma; Christina Anthony nel ruolo del Detective Lane;

nel ruolo del Detective Lane; Benjamin Levy Aguilar nel ruolo di Rex;

nel ruolo di Rex; Rachel Ramras nel ruolo di Elieen;

nel ruolo di Elieen; Christopher Chen nel ruolo di Michael;

nel ruolo di Michael; Abhi Trivedi nel ruolo del rappresentante della banca;

nel ruolo del rappresentante della banca; Michael Hitchcock nel ruolo di Paul M. Riordan;

nel ruolo di Paul M. Riordan; Brenda Koo nel ruolo di Carol;

nel ruolo di Carol; Karen Y. McClain nel ruolo di Margaret;

nel ruolo di Margaret; Timothy Davis-Reed nel ruolo del vicino;

nel ruolo del vicino; Brandon Paul Johnson nel ruolo dell'uomo avvolto dal bel maglione o dell'uomo in un luogo chiamato Nice Sweater (IMDb ogni tanto gioca qualche scherzo ai suoi lettori).

In un comunicato stampa di Netflix poi, Kristen Bell ha rivelato che nella serie televisiva "ci sarà un grande e succoso cameo alla fine".

Gli episodi, la data di uscita e il trailer

La Donna nella Casa di fronte alla Ragazza dalla Finestra è composta da otto episodi dalla durata di circa trenta minuti ciascuno.

Le puntate debutteranno su Netflix venerdì 28 gennaio.

Ci sarà una seconda stagione?

Al momento, la serie TV viene classificata come un prodotto limitato, quindi le possibilità di ottenere una seconda stagione sono piuttosto basse. Ciò, tuttavia, potrebbe cambiare in base all'accoglienza da parte degli spettatori.