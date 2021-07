Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 13 giugno 2021

“Il corpo delle donne. L’immagine che di noi diamo agli altri. E i fantasmi che produce”.

Altro prodotto interessante nel panorama delle serie TV targate Apple TV+, che continua a stupire con la dark comedy di prossima uscita Physical.

Trama e Cast

Ambientata in un'idilliaca, fragile e soleggiata San Diego degli anni '80, la serie TV racconta la trasformazione della protagonista Sheila Rubin (Rose Byrne) da casalinga soffocata e trascurata, che pian piano si prende la sua rivincita. Solo apparentemente sottomessa, Sheila sostiene le aspirazioni politiche del suo brillante e controverso marito Danny (Rory Scovel) ma, dentro le mura domestiche, ha una visione divertente e un po’ dark della vita.

Combatte, inoltre, con i suoi demoni legati all'immagine che ha di sé, ma troverà una via d'uscita grazie al mondo dell'aerobica. Nata inizialmente come una semplice passione per l’esercizio fisico, Sheila trasforma il suo interesse in un viaggio verso l’emancipazione e l’avvio di un rivoluzionario business: diventare la prima lifecoach al femminile.

Accanto a Byrne Scovel, si vedranno inoltre: Dierdre Friel nel ruolo di Greta e Della Saba nella parte di Bunny. Completano il cast principale Lou Taylor Pucci, Paul Sparks e Ashley Liao nei rispettivi ruoli di Tyler, John Breem e Simone.

Produzione e curiosità

Creata da Annie Weisman (Desperate Housewives) la serie TV è diretta da Craig Gillespie, Liza Johnson e Stephanie Laing, che saranno anche i produttori esecutivi insieme a Marty Adelstein e Becky Clements per Tomorrow Studios.

Physical è il terzo colpaccio che l’attrice australiana Rose Byrne mette a segno sul piccolo schermo. Il primo fu Damages, nel 2007, e fino a quel momento una storia di donne così (insieme a Glenn Close) in televisione non si era vista mai. Il secondo, più recente, Mrs. America, decisamente una storia di donne, dove lei interpreta Gloria Steinem.

In una recente intervista Byrne ha commentato l'importanza di un argomento come quello del corpo, che è esaltato ed abusato nello show, tra aerobica e bulimia:

"L’immagine che proiettiamo di noi nel mondo genera fantasmi, tensioni, malessere: bulimia, anoressia, quello che talvolta le donne fanno al loro corpo è tutto interno, invisibile agli altri. Physical inizia una conversazione su questi temi raccontando una storia legata a un periodo storico preciso, e lo fa in modi mai sperimentati prima".

Data di uscita e Trailer

Physical sarà disponibile sulla piattaforma di Apple TV+ dal 18 giugno con dieci episodi della durata di trenta minuti ciascuno.