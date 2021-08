Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

"La gente verrà perché spera che le racconti una storia più bella della vita che fa tutti i giorni".

La rete americana Starz e piattaforma StarzPlay torna a mostrare i due attori canadesi Stephen Amell e Alexander Ludwig, un tempo i volti dei protagonisti di Arrow e Vikings come fratelli rivali nella serie TV Heels.

Trama e cast

Ambientata nel mondo del wrestling, in una piccola cittadina della Georgia, lo show racconta la storia di una federazione di wrestling a conduzione familiare dove due fratelli rivali quali Jack (Stephen Amell) e Ace (Alexander Ludwing) combattono per decretare chi debba seguire le orme del padre. Quando sono sul ring, uno deve interpretare il bravo ragazzo e l’altro la sua nemesi. Una volta tornati nel mondo reale diventa difficile lasciare sul ring questi due ruoli.

Ego, crisi di identità e ambizione entrano in gioco alimentando le tensioni e il dramma tra i due fratelli. Ognuno con i suoi problemi inizia a non andare d'accordo su come gestire l'eredità del padre (David James Elliott).

Il cast comprende anche la musicista ed attrice Alison Luff (New Amsterdam) come la moglie di Jack, Mary McCormack che interpreta la socia in affari di Jack, Kelli Berglund come la valletta e l'interesse amoroso di Ace, Allen Maldonado che intepreta uno dei migliori wrestler del circuito, Chris Bauer (True Blood) come ex star del wrestling e James Harrison (S.W.A.T.) come Apocalypse, un wrestler veterano.

Produzione e curiosità

Scritta e creata da Michael Waldron, noto per i suoi lavori nelle serie TV Loki e Rick and Monty, oltre alla sceneggiatura del prossimo film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la serie TV sarà prodotta da Mike O’Malley (Shameless) e a Peter Segal (Terapia d'urto) che dirigerà anche alcuni episodi.

L’attore e wrestler Stephen Amell,che dal 2012 al 2020 ha lavorato nello show basato sul personaggio del supereroe Freccia Verde, ha rivelato di aver subito uno spaventoso infortunio alla schiena durante le riprese sul set. Nello specifico Amell ha subito una frattura da compressione durante uno stunt particolarmente impegnativo. L’infortunio è infatti avvenuto nel tentativo di effettuare una coast to coast, che è una mossa che prevede di attraversare con un salto l’intera lunghezza del ring. Fortunatamente a parte l’enorme dolore che l’attore ha dovuto sopportare, non ha avuto particolari conseguenze. Di fatti, per tornare a essere disponibile gli è stata sufficiente una settimana di riposo.

Trailer e data di uscita

Gli otto episodi di Heels saranno rilasciati sulla piattaforma StarzPlay il 15 agosto.

Di seguito il trailer ufficiale.