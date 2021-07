Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 01 luglio 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

"Tu hai distrutto il lavoro della mia vita".

"Sono io il lavoro della tua vita".

In attesa di vedere la nuova serie TV 1899, dei creatori di Dark, Jantje Friese e Baran bo Odar, è già stata riconfermata Barbari, mentre è ancora in bilico il destino di Tribes of Europa. Il colosso dello streaming Netflix continua quindi, a presidiare con successo, il mercato tedesco.

Tra questi si inserisce la serie TV thriller tecnologico Biohacker, che combina le atmosfere distopiche di Black Mirror al genere delle serie Young Adult.

Trama e cast

La seconda stagione dello show affronterà temi morali ed etici relativi al biohacking e alla modifica del genoma.

La protagonista Mia (Luna Wedler) frequenta la facoltà di medicina all’università di Friburgo per conoscere una professoressa che lei pensa abbia a che fare con la sua tragedia familiare e rimane coinvolta nel mondo del biohacking, componente fondamentale di una tecnologia altamente sofisticata sviluppata proprio nei laboratori dell’ateneo. Quando una scoperta rivoluzionaria finirà nelle mani sbagliate, Mia deve decidere da che parte stare e fino a che punto è pronta a spingersi nella sua ricerca della verità.

Visto il finale della prima stagione, nei prossimi si avranno maggiori dettagli sull’oscura tecnologia che ha portato alla creazione di Homo Deus e alla morte del fratello di Mia.

Nel cast della seconda stagione oltre al ritorno di Wedler si vedranno ancora: Jessica Schwarz che intepreta la professoressa Tanja Lorenz, Thomas Prenn (Niklas), Adrian Julius Tillmann (Jasper), Zeynep Bozbay (Petra Eller), Caro Cult (Lotta), Eleonore Daniel (Heike), Sebastian Jakob Doppelbauer (Ole), Jing Xiang (Chen-Lu) e Benno Fürmann (Andreas Winter).

Produzione e curiosità

Scritto e diretto da Christian Ditter (Single ma non troppo), lo show affronta il tema del metodo CRISPR, che permette la correzione mirata di una sequenza di DNA, e solleva questioni tra scienza ed etica. Il co-regista sarà nuovamente Tim Trachte. La produzione è affidata a Claussen+Putz Filmproduktion.

Le riprese si sono tenute a Friburgo e a Monaco a partire dallo scorso autunno. La produzione ha dovuto fare i conti con i protocolli di sicurezza da adottare per la riprese delle attività sui set cinematografici e televisivi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il tema molto attuale, nel drammatico periodo storico presente, costrinse Netflix a posticipare di quattro mesi il debutto di Biohacker, inizialmente previsto a fine aprile.

Trailer e data di uscita

La seconda stagione di Biohacker uscirà sulla piattaforma Netflix il 9 luglio.

Di seguito il trailer ufficiale pubblicato da Netflix.