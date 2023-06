Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il finale della seconda stagione di Yellowjackets ha stabilito un record di streaming senza precedenti per Showtime: secondo quanto riferito, l'episodio - che sarà disponibile su NOW il 7 giugno - ha totalizzato 1,5 milioni di spettatori.

Questi dati lo consacrano come il secondo finale di stagione più visto di una serie originale di Showtime, superato solo da Dexter: New Blood, e segna un incremento rispetto al finale della prima stagione, che aveva raccolto 1,3 milioni di spettatori.

Non è la prima volta che la serie TV stabilisce un nuovo primato di streaming per la rete. A marzo, infatti, anche il primo episodio del secondo capitolo ha infranto un record, accumulando quasi 2 milioni di visualizzazioni nel periodo di anteprima:

"Yellowjackets ha stabilito il record come il debutto più visto nella storia di Showtime, merito del lavoro di Ashley, Bart, Jonathan e del nostro eccezionale cast, che ha elevato il livello della seconda stagione", ha dichiarato in un comunicato Chris McCarthy, presidente e CEO di Showtime/MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks. "Grazie alla nostra consolidata strategia di promozione delle serie attraverso il nostro completo portfolio di marchi di Paramount Media Networks, siamo riusciti ad ampliare efficacemente il pubblico e ad attrarre nuovi spettatori verso questa serie straordinaria, che fonde in maniera geniale l'horror psicologico, la commedia nera e il dramma".

Fonte: Comic Book