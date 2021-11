Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

I prossimi sei episodi della terza stagione di Hanna, in streaming su Amazon Prime Video dal 24 novembre, concluderanno la storia.

La protagonista, interpretata dall'attrice britannica Esmé Creed-Miles avrà un'ultima possibilità per portare a termine la sua missione contro il programma della CIA - nome in codice Utrax - e conquistare la libertà.

A tal proposito, qualche settimana fa, l’autore David Farr aveva infatti dichiarato che avrebbe voluto chiudere con la terza stagione, dopo aver ottenuto un rinnovo soddisfacente:

"Se ripensi a quando parlavo della seconda stagione, ho parlato di come fosse necessario un ‘terzo atto’. Originariamente io vengo dal teatro e ho sempre in testa una struttura completa degli atti su come pezzi di un dramma. E in questo caso, ho sentito che c’era questo arco molto chiaro, quindi volevo che si chiudesse con un terzo ed ultimo capitolo".

Nella nuova stagione, Hanna, cresciuta dal programma organizzativo Utrax come un’assassina, cerca segretamente di distruggere i suoi stessi creatori e liberare se stessa con l’aiuto della sua precedente nemesi, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Insieme, hanno costretto l’agente di alto livello della Utrax John Carmichael (Dermot Mulroney) ad aiutarle. Ma altre giovani assassine, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), hanno iniziato ad avere sospetti sui piani di Hanna. Mentre Hanna si avvicina a raggiungere il suo obiettivo scopre non solo un piano che cambierà il mondo, ma il vero potere dietro Utrax, che vuole impedirle di tornare libera.

Nei nuovi episodi ci sarà il debutto di Ray Liotta, che nella serie TV interpreterà Gordon Evans, un potente agente segreto e rispettato ex membro dell’esercito che crede di essere una sorta di visionario.

La terza stagione di Hanna debutterà il 24 novembre su Prime Video. Nel frattempo vi invitiamo a leggere la recensione delle seconda stagione e a vedere il trailer ufficiale della terza!

Fonte: Entertainment Weekly