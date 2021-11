Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Nel dicembre dello scorso anno, Henry Cavill ha subito un infortunio al ginocchio durante le riprese della seconda stagione di The Witcher. Le riprese poi, hanno avuto seguito e, a quasi un anno di distanza, si è tornati a parlare dell'incidente.

Infatti, la showrunner Lauren S. Hissrich in un'intervista di fresca data ha raccontato: "Ricordo che Henry si fermò per poco e tutti noi dicemmo: 'È caduto? C'era una roccia?'. Andai nella sua roulotte e mi disse che stava soffrendo molto".

Il protagonista della serie TV e della sciagura in questione, ha aggiunto:

"È stata una parentesi davvero difficile e sono stato molto fortunato che questa non abbia causato un distacco completo del tendine. La vera difficoltà è stata quella di lavorare mentre ero infortunato. Perché volevo fare di più per la produzione, sapevo quanto fosse urgente e importante per loro, per cui dovevo trovare un equilibrio tra: 'Sì, spingiamo, spingiamo, spingiamo' e: 'Aspetta, se continuo così, è la fine della mia carriera negli show d'azione'. Per quanto mi riguarda, quello è stato - professionalmente - il peggior momento dell'anno passato".

La seconda stagione di The Witcher debutterà su Netflix il prossimo 17 dicembre. Se non hai ancora visto il trailer ufficiale, puoi trovarlo qui.

Fonte: Comic Book