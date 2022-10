Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Con la premiere trasmessa recentemente in America sulla rete The CW, la prima stagione di The Winchesters (atteso spin-off della longeva e amata Supernatural) è ufficialmente avviata e, mentre si attende il secondo appuntamento previsto per il 18 ottobre, nuove stuzzicanti anticipazioni giungono in rete.

Dopo l’ingresso nel cast della star di Smallville Tom Welling, i fan dell’opera originale potranno presto ritrovare un volto familiare: è stato infatti rivelato che Gil McKinney tornerà a vestire i panni di Henry Winchester, il nonno di Sam (Jared Padalecki di Walker) e Dean (Jensen Ackles di The Boys).

Il personaggio era apparso nell’ottava stagione della serie madre, più precisamente nel 12° episodio (Di Padre in Figlio), dove grazie a un complicato rito magico era riuscito a viaggiare nel tempo, arrivando nel presente e incrociando la strada con i suoi futuri nipoti.

A causa però di uno scontro con un potente demone, l’Uomo di Lettere era infine spirato fra le braccia dei due cacciatori protagonisti.

In seguito era nuovamente apparso in un flashback presente nella 17° puntata del nono capitolo, intitolata Anime Perdute.

Stando a quanto comunicato, la sua comparsa nello spin-off sarà nel settimo episodio.

Non resta quindi che attendere questo appuntamento, sperando di poter assistere al ritorno di altri volti noti e, stando alle parole di Jensen Ackles, questo desiderio potrebbe davvero concretizzarsi.

Fonte: Comic Book