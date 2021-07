Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo Fail Safe, trasmesso da The CW lo scorso martedì, il 10 agosto andrà in onda The Eradicator, il penultimo episodio della prima stagione di Superman & Lois.

The CW ha rilasciato un video promozionale dell'episodio e anche la sinossi, in cui si legge:

"Lois (Elizabeth Tulloch) è preoccupata per Jordan (Alex Garfin) mentre lui e Sarah (Inde Navarrette) continuano ad avvicinarsi. Nel frattempo, Clark (Tyler Hoechlin) fa visita a Lana (Emmanuelle Chriqui). Infine, Jonathan (Jordan Elsass) trascorre sempre più tempo con John Henry (Wole Parks). Nel cast anche Erik Valdez, Dylan Walsh e Adam Rayner. L'episodio è stato diretto da Alexandra La Roche e scritto da Max Cunningham e Brent Fletcher".

Nel promo invece, sono visibili il caos in cui è piombata la cittadina di Smallville, il generale Lane (Dylan Walsh) che si mostra irremovibile e la caparbietà di Lois Lane (Elizabeth Tulloch) nel mantenere la sua idea su Morgan Edge (Adam Rayner); inoltre, vediamo Superman (Tyler Hoechlin) prendere tra le braccia una singhiozzante Lois senza saper bene come consolarla.

Superman & Lois debutterà con The Eradicator il 10 agosto, lo stesso giorno della prima puntata della seconda stagione di Stargirl.

Fonte: Comic Book