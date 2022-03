Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Un fan ha creato un trailer per l'intera saga del Marvel Cinematic Universe ispirato al trailer della terza stagione di The Boys. Il franchise incredibilmente popolare basato sui personaggi della Marvel Comics è attualmente nella Fase 4, con il suo 28° film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita a maggio. La stagione 3 di The Boys, invece, debutterà il 3 giugno su Amazon Prime Video.

Il trailer della terza stagione di The Boys ha recentemente offerto ai fan un primo sguardo al prossimo lotto di episodi, stuzzicando le avventure che coinvolgeranno Billy Butcher (Karl Urban), Patriota (Anthony Starr) e la parodia di Captain America armato di scudo Soldier Boy (Jensen Ackles).

Sebbene i due universi sia in netto contrasto tra loro, un fan li ha riuniti per un tributo ben realizzato. L'utente di Reddit Ghostplaysvr si ispira al recente trailer per crearne uno altrettanto potente per l'MCU. Il trailer si apre con il volto di Tony Stark (Robert Downey Jr) da Avengers: Age of Ultron e - ovviamente - partono le prime note di Bones degli Imagine Dragons, con ogni clip impostata per adattarsi perfettamente alla canzone. Inoltre, il trailer MCU non include solo filmati di prodotti già pubblicati, anzi: vediamo infatti alcuni spezzoni delle uscite imminenti, come Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ms. Marvel e Moon Knight.

Mentre The Boys e il Marvel Cinematic Universe sono molto diversi l'uno dall'altro, il tributo di Ghostplaysvr è riuscito a unirli in modo unico. Ogni taglio del video è sincronizzato perfettamente in modo che il testo si adatti alla scena in questione, come Steve Rogers (Chris Evans) che si guarda allo specchio mentre Dan Reynolds degli Imagine Dragons canta la stessa azione.