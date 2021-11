Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Irma Vep, inedita serie HBO, ha aggiunto otto nuovi membri al cast, i quali avranno ruoli in primo piano al fianco della protagonista già annunciata Alicia Vikander: stiamo parlando di Vincent Macaigne, Jeanne Balibar, Lars Eidinger, Vincent Lacoste, Hippolyte Girardot, Alex Descas, Nora Hamzawi e Antoine Reinartz.

Vikander, che ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista per The Danish Girl, interpreterà Mira, una star del cinema disillusa dalla sua carriera e da una recente rottura, che si trasferisce in Francia per interpretare Irma Vep in un remake del classico del cinema muto francese Les Vampires. Con l'aumentare delle tensioni intorno alla produzione, Mira inizia ad avere difficoltà nel distinguere la propria identità dal personaggio che interpreta nel film.

Macaigne interpreterà Vidal, mentre gli altri membri del cast appena annunciati interpreteranno vari membri della troupe e attori nel remake Les Vampires.

Le new entry reciteranno al fianco di Adria Arjona, Carrie Brownstein, Jerrod Carmichael, Fala Chen e Devon Ross.

Fonte: Variety